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Justin Bieber tek tekerlekli bisikletle şov yapmak isterken...

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ÜNLÜLER  | 14.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

Beverly Hills sokaklarında tek tekerlekli bisiklet sürerken görüntülenen ünlü şarkıcı Justin Bieber, dengesini kaybedip yere düştü.

Justin Bieber tek tekerlekli bisikletle şov yapmak isterken...

Tek tekerlekli bisikleet tutkusuyla bilinen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, önceki gün Beverly Hills'te bisiklet sürerken görüntülendi.

25 yaşındaki şarkıcı, kendisini takip edeb basın mensuplarına gösteri yapmak isterken bir ara dengesini kaybedip yere düştü.

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Bieber'ın düşme anı anbean kaydedildi. Yere düşen şapkasını alan Bieber, tek tekerlekli bisiklet sürmeye kaldığı yerden devam etti.

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Motosiklet sürmeyi de seven Bieber, daha önce motorla tek tekerlek üstü şovu yaparken görüntülenmişti.

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