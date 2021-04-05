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Juve, Çağlar Söyüncü için devreye girdi

05.04.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus, Leicester City'den Çağlar Söyüncü'nün transferi için devreye girdi.

Juve, Çağlar Söyüncü için devreye girdi

İtalya Serie A'da şampiyonluğu Inter'e kaptırmak üzere olan ve Şampiyonlar Ligi'ne de bu sezon erken veda eden Juventus, gelecek sezonun transfer planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Yeni bir takım inşa etmek isteyen patron Agnelli, takımı işlemeye savunma hattından başlayacak. Bonucci ve Giorgio Chiellini'nin ilerleyen yaşlarından dolayı iki ismi de rotasyon oyuncusu olarak planlayan Agnelli, savunma hattına bir takviye yapmak istiyor.

Merih Demiral ve Matthijs de Ligt ikilisinin yanına flaş bir stoper hamlesi yapmak isteyen Juventus, Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Önümüzdeki sezona 200 milyon euroya dayanan transfer bütçesi ile girecek olan Juventus, Çağlar Söyüncü transferi için 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdı ancak bu bütçe Leicester'ı ikna etmek için yeterli değil.

Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedelini 70 milyon euro olarak belirleyen Leicester City, EURO 2020'nin sona ermesini beklemeden milli futbolcunun satışını yapmak istemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Juventus
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