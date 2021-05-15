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Juventus, 10 kişi ile Inter'in serisini bozdu!

15.05.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Juventus, konuk ettiği Inter'i 3-2 yendi.

Juventus, 10 kişi ile Inter'in serisini bozdu!

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Juventus, haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden Inter'i konuk etti.

Juventus Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için galibiyet alması mecbur olan Juventus, 10 kişi kaldığı maçta galip gelerek, Inter'in 17 maçlık galibiyet serisini de yıkmış oldu.

Juventus'un ilk golü 24. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Inter'de ise Lukaku, 35. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi.
Juventus'ta Cuadrado, 45+3'te skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarısı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta Chiellini 83. dakikada kendi kalesine gol attı ve skor 2-2 oldu.

Juventus'ta Cuadrado tekrar sahneye çıktı ve 88. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

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Juventus
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