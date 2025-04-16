Juventus, Kenan Yıldız'dan gelen haberle yıkıldı! Igor Tudor'un tüm planları tepetaklak oldu

Juventus'un son haftalardaki en dikkat çeken isimlerinden Kenan Yıldız'dan gelen haber İtalyan devinde tüm keyifleri kaçırdı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Parma ile oynayacakları kritik mücadele öncesi yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Kenan Yıldız'ın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

OYNAMAMA İHTİMALİ VAR

Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda en güvendiği isimlerin başında gelen Kenan Yıldız'ın sakatlanması tüm planları alt üst etmiş durumda. İlk değerlendirmelere göre genç futbolcunun Parma maçında sahada olmasının zor olduğu ifade ediliyor.