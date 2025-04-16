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  4. Juventus, Kenan Yıldız'dan gelen haberle yıkıldı! Igor Tudor'un tüm planları tepetaklak oldu

Juventus, Kenan Yıldız'dan gelen haberle yıkıldı! Igor Tudor'un tüm planları tepetaklak oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2025 18:28
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Juventus'ta rüya gibi bir sezon geçiren Kenan Yıldız, gösterdiği performansla takımı taşıyan en önemli isim konumundaydı. Ligin sonlarına doğru yaklaşılırken Kenan Yıldız'dan gelen haber Juventus'ta tüm keyifleri kaçırdı.

Juventus, Kenan Yıldız'dan gelen haberle yıkıldı! Igor Tudor'un tüm planları tepetaklak oldu
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Juventus'un son haftalardaki en dikkat çeken isimlerinden Kenan Yıldız'dan gelen haber İtalyan devinde tüm keyifleri kaçırdı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

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Parma ile oynayacakları kritik mücadele öncesi yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Kenan Yıldız'ın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

OYNAMAMA İHTİMALİ VAR

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Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda en güvendiği isimlerin başında gelen Kenan Yıldız'ın sakatlanması tüm planları alt üst etmiş durumda. İlk değerlendirmelere göre genç futbolcunun Parma maçında sahada olmasının zor olduğu ifade ediliyor.

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