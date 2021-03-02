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Juventus'lu McKennie, Diletta Leotta'nın kalçalarına bakarken yakalandı

02.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Juventus'lu McKennie, Diletta Leotta'nın kalçalarına bakarken yakalandı

Juventus'un genç futbolcusu Weston McKennie, fena yakalandı. 22 yaşındaki futbolcu Juventus-Verona maçı esnasında yedek kulübesinden güzel spiker Diletta Leotta'nın kalçalarına bakarken görüntülendi. İki aydır Can Yaman ile aşk yaşayan Leotta, Türk aktörden evlilik teklifi almıştı.

Seria A'da oynanan Juventus-Verona maçında siyah beyazlıların genç yıldız Weston McKennie, güzel spiker Diletta Leotta'nın kalçalarına bakarken yakalandı. 22 yaşındaki futbolcunun görüntüsü sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılarak gündem yarattı.

Bilindiği üzere spor spikeri Leotta, Türk aktör Can Yaman'la 2 aya yakın süredir aşk yaşıyor. İkilinin birlikteliği İtalyada'da yayın yapan magazin dergisi Chi'nin 13 Ocak'taki manşetiyle ortaya çıkmıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık bir ay önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını kapağına taşımıştı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Can Yaman geçtiğimiz günlerde İtalyan sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuştu.

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