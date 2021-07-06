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Juventus Merih Demiral için 40 milyon euro istiyor

06.07.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan basını, Juventus'un Merih Demiral'ın bonservisini 40 milyon euro olarak belirlediğini yazdı.

Juventus Merih Demiral için 40 milyon euro istiyor

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus'tan ayrılmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Merih Demiral'ın ilk 11'de kendisine şans bulamaması ve Juventus kulübünün bonservis geliri elde etmek istemesi nedeniyle Milli stoperin bonservisini belirlediği ifade edildi. Juventus'un Merih Demiral için 40 milyon euro bonservis istemesinin ise transfer sürecinin zorlu geçeceğine işaret olduğu ifade ediliyor.

Merih Demiral için istenen 40 milyon eurounun gerçekçi olmadığını savunan İtalyan basını, transfer döneminin sonuna kadar bu rakamın aşağıya inebileceğini veya kiralık formüllerinin devreye girebileceğini belirtiyor.

Merih Demiral geçen sezon Juventus'ta toplam 24 maçta forma giymiş ancak ilk 11'de kendisine sık sık forma şansı bulamamıştı.

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Juventus
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