Juventus ile Omonia, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Allianz Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Juventus, Omonia'yı evinde ağırlıyor. İki takımın da radarı bu karşılaşmada keskinleşmiş durumda.
Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 21 puanla 6. sırada.
Omonia (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. (Güney Kıbrıs 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi.
Juventus, son 4 UEFA Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor. Omonia ise 5 maçta 3 galibiyet elde etmesine rağmen, deplasmanlarda daha fazla zorluk çekiyor.
Juventus kadrosunda Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Pierre Kalulu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi), Kerim Alajbegovic (Şüpheli), Nicolas Gonzalez (Sakat - Baldırından Sakat), Edon Zhegrova (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniele Rugani (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Arkadiusz Milik (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bremer, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Edon Zhegrova.
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