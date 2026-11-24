UEFA Avrupa Ligi Juventus Perşembe 23:00 Omonia

Juventus ile Omonia, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Allianz Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Juventus, Omonia'yı evinde ağırlıyor. İki takımın da radarı bu karşılaşmada keskinleşmiş durumda.

Lig Durumu Juventus 6. İtalya Serie A Ligi O 12 G 6 B 3 M 3 P 21 19 Attığı Gol 12 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Juventus 19 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı J Juventus İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 4 / 1 / 1 Gol 11 – 4

Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 21 puanla 6. sırada.

Omonia (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. (Güney Kıbrıs 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Juventus G B G M G tüm kulvarlar Juventus 4-0 Venezia İtalya Serie A Ligi G

Fiorentina 2-2 Juventus İtalya Serie A Ligi B

AZ Alkmaar 1-2 Juventus UEFA Avrupa Ligi G

Juventus 2-0 Napoli İtalya Serie A Ligi G

Genoa 2-0 Juventus İtalya Serie A Ligi M Omonia tüm kulvarlar Omonia 1-1 APOEL Nicosia Güney Kıbrıs 1. Ligi B

Anorthosis 0-2 Omonia Güney Kıbrıs 1. Ligi G

NEC Nijmegen 3-1 Omonia UEFA Avrupa Ligi M

Omonia 2-0 AEL Limassol Güney Kıbrıs 1. Ligi G

AEK Larnaca 2-0 Omonia Güney Kıbrıs 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Juventus, son 4 UEFA Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet alarak güçlü bir form sergiliyor. Omonia ise 5 maçta 3 galibiyet elde etmesine rağmen, deplasmanlarda daha fazla zorluk çekiyor.

Eksik Oyuncular Juventus 10 eksik Kenan Yıldız Pierre Kalulu Khephren Thuram Kamil Grabara Manuel Locatelli Kerim Alajbegovic Nicolas Gonzalez Edon Zhegrova Daniele Rugani Arkadiusz Milik Omonia 2 eksik Carel Eiting

Juventus kadrosunda Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Pierre Kalulu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi), Kerim Alajbegovic (Şüpheli), Nicolas Gonzalez (Sakat - Baldırından Sakat), Edon Zhegrova (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniele Rugani (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Arkadiusz Milik (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Edon Zhegrova Juventus 2 Gol 3 Asist Randal Kolo-Muani Juventus 2 Gol 2 Asist Nick Woltemade Juventus 2 Gol 1 Asist Bremer Juventus 3 Gol 0 Asist

Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bremer, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Edon Zhegrova.