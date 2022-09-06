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Juventus, PSG karşısında Kylian Mbappe'nin gazabına uğradı!

06.09.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Paris Saint - Germain ile Juventus, Fransa'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Paris'e galibiyeti getiren goller Kylian Mbappe'den geldi...

Juventus, PSG karşısında Kylian Mbappe'nin gazabına uğradı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Juventus'u konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan müsabaka, PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 22. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Juventus'un tek sayısı ise 53. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Bu sonucun ardından PSG, grup etabına 3 puanla başladı. Juventus ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

PSG, grubun ikinci haftasında Maccabi Haifa'ya konuk olacak. Juventus ise Benfica'yı ağırlayacak'te oynanan müsabaka, PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 22. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Juventus'un tek sayısı ise 53. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Bu sonucun ardından PSG, grup etabına 3 puanla başladı. Juventus ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

PSG, grubun ikinci haftasında Maccabi Haifa'ya konuk olacak. Juventus ise Benfica'yı ağırlayacak.

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