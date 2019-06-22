Juventus Rodrigo Bentancur'un sözleşmesini 2 yıl uzattı

Juventus, 2017-18 sezon başında transfer edilen ve takımın üst üste 8. lig şampiyonluğunda pay sahibi olan oyunculardan Rodrigo Bentancur'un sözleşmesini uzattı. İsmi Arsenal ile anılan Uruguaylı oyuncunun mevcut sözleşmesi 2024 sonuna kadar uzatıldı.

Geçen sezon siyah beyazlı ekiple 40 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rodrigo Bentancur, kendisini 2024'e kadar kulüpte tutacak yeni sözleşmeyi imzaladı" denildi.

Bu arada Sky İtalya televizyonu, Juventus'un genç defans oyuncusu Matthijs de Ligt'le anlaştığını duyurdu. Hollandalı, Çizme ekibiyle imzaladığı takdirde; Maurizio Sarri ilk transferini yapacak.

