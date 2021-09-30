SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Juventus sahasında son şampiyon Chelsea'yi yendi

Juventus sahasında son şampiyon Chelsea'yi yendi

30.09.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Juventus, son şampiyon Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Juventus sahasında son şampiyon Chelsea'yi yendi

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, son şampiyon Chelsea'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ev sahibi Juventus ikinci yarıya golle başladı. Bernardeschi'nin asistiyle Federico Chiesa 46'da topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca Juventus, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Juventus 6 puana yükseldi ve grupta liderliğe yükseldi. Chelsea ise 3 puanda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan Galatasaray'a şok talepGitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan Galatasaray'a şok talep
PARTNERAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadıAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Old Trafford'da mucizenin adı Ronaldo!Old Trafford'da mucizenin adı Ronaldo!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Ronaldo bir kez daha tarih yazdı

Ronaldo bir kez daha tarih yazdı

Galatasaray'a 100 milyon dolar

Galatasaray'a 100 milyon dolar

Falcao'dan G.Saray'a şoke eden fatura

Falcao'dan G.Saray'a şoke eden fatura

İşte Larin'in Beşiktaş'tan istediği maaş

İşte Larin'in Beşiktaş'tan istediği maaş

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.