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  4. Juventus'ta Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Juventus'ta Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

İTALYA HABERLERİ  | 21.03.2020 21:19 | Son Güncelleme

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Juventus'ta Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dybala, "Testler elime henüz geçti. Oriana ve ben, pozitif çıktık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki oyuncu, Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından koronaviris testi pozitif çıkan 3. oyuncu oldu.

Juventus dün yaptığı açıklamada, 2 oyuncu dışında diğer tüm oyuncuların testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya serie a paulo dybala koronavirüs pozitif

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