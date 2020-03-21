Juventus'ta Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Dybala, "Testler elime henüz geçti. Oriana ve ben, pozitif çıktık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki oyuncu, Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından koronaviris testi pozitif çıkan 3. oyuncu oldu.
Juventus dün yaptığı açıklamada, 2 oyuncu dışında diğer tüm oyuncuların testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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