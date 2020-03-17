Juventus’ta ikinci koronavirüs vakası: Blaise Matuidi’nin testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını İtalya'da yayılmaya devam ederken, Serie A'daki futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, İtalyan futbolcu Daniele Rugani'nin ardından Fransız oyuncu Blaise Matuidi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavisinin sürdürüldüğü detayı paylaşıldı.
(DHA)
PFDK ceza yağdırdı!
Ömer Bayram'dan Galatasaray'a üzücü haber!
Galatasaray'dan koronavirüs hakkında açıklama!
Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması!
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!
Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!
Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!
Fenerbahçe'de Löw harekatı!
Trabzon yerel basınından şok tepki
''Aziz Yıldırım kazansaydı, o isim F.Bahçe'ye gelecekti''
''Dünyanın en güvenli yeri Türkiye''
''Beraberlik kötü sonuç değil''
Okuyucu Yorumları 0 yorum