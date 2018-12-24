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Juventus'tan Aaron Ramsey'e yıllık 10 milyon Euro

İTALYA HABERLERİ  | 24.12.2018 17:11 | Son Güncelleme

Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek olmasına karşın İngiliz devinden kendisine kontrat yenileme teklifi gelmeyen Aaron Ramsey, Juventus ile anlaşmaya oldukça yakın... İtalyan devi, Ramsey'e yıllık 10 milyon Euro önerdi.

Juventus'tan Aaron Ramsey'e yıllık 10 milyon Euro

İtalyan medyasında yer alan habere göre, 2018 Haziran'da Arsenal ile sözleşmesi sona erecek Ramsey, kulübünün kendisine yeni kontrat önermemesini gerekçe göstererek çeşitli kulüplerle transfer için masaya oturdu.

İnter ve Juventus'un ilgili olduğu bilinen Ramsey'i kapan taraf siyah-beyazlılar oldu. Ancak, önemli bir detay da ortaya çıktı.

Arsenal'dan yıllık 10 milyon euro kazanan Galli yıldız için Juventus, bu miktarın daha fazlasını ödemeyi kabul etti. Bonservis ücreti vermeyeceği için İtalyan yetkililerin maaş konusunda Ramsey'e kolaylık sağladığı belirtildi.

Aaron Ramsey, bu sezon Arsenal forması ile çıktığı 21 karşılaşmada 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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Aaron Ramsey juventus arsenal

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