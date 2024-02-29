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  4. Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba futboldan 4 yıl men edildi!

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba futboldan 4 yıl men edildi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.02.2024 17:59
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıkarken, 4 yıl futboldan men cezası verildi. İşte detaylar...

Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Anti Doping Komitesi, yıldız futbolcu Paul Pogba'ya ceza verdi. İtalyan kaynaklarına göre Juventus'ta forma giyen ve doping testi pozitif çıkan Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

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Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkların ardından sahalardan uzun bir süre ayrı kalan Paul Pogba'nın, 2023-2024 İtalya Serie A'nın ilk haftasında Udinese maçının ardından girdiği test pozitif çıkmıştı.

Pogba'nın İtalya Anti Doping Komitesi tarafından yapılan ikinci testi de pozitif bulgulara rastlanmıştı.

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