Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba futboldan 4 yıl men edildi!

İtalya Anti Doping Komitesi, yıldız futbolcu Paul Pogba'ya ceza verdi. İtalyan kaynaklarına göre Juventus'ta forma giyen ve doping testi pozitif çıkan Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkların ardından sahalardan uzun bir süre ayrı kalan Paul Pogba'nın, 2023-2024 İtalya Serie A'nın ilk haftasında Udinese maçının ardından girdiği test pozitif çıkmıştı.

Pogba'nın İtalya Anti Doping Komitesi tarafından yapılan ikinci testi de pozitif bulgulara rastlanmıştı.





