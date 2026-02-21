SPOR

Konyaspor maçının kadrosuna bile alınmadı! Galatasaray'da sakatlık şoku: Victor Osimhen...

Galatasaray, Süper Lig’de Konyaspor deplasmanı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, sağ dizindeki ağrılar nedeniyle tedbir amaçlı olarak kadroya dahil edilmedi. İşte detaylar...

Konyaspor maçının kadrosuna bile alınmadı! Galatasaray'da sakatlık şoku: Victor Osimhen...
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig’de deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılarda önemli bir eksik dikkat çekti.

OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA

Konyaspor maçının kadrosuna bile alınmadı! Galatasaray da sakatlık şoku: Victor Osimhen... 1

Galatasaray’ın gol yollarındaki etkili isimlerinden Victor Osimhen, Konyaspor deplasmanı için belirlenen kafilede yer almadı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama paylaşıldı.

Galatasaray’ın açıklamasında, "Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır." denildi.

Teknik heyetin, oyuncunun durumunu riske etmemek adına bu kararı aldığı öğrenilirken, Osimhen’in sağlık kontrollerinin devam ettiği belirtildi.

İŞTE KAMP KADROSU:

Konyaspor maçının kadrosuna bile alınmadı! Galatasaray da sakatlık şoku: Victor Osimhen... 2

