Konyaspor maçının kadrosuna bile alınmadı! Galatasaray'da sakatlık şoku: Victor Osimhen...

Trendyol Süper Lig’de deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılarda önemli bir eksik dikkat çekti.
Galatasaray’ın gol yollarındaki etkili isimlerinden Victor Osimhen, Konyaspor deplasmanı için belirlenen kafilede yer almadı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama paylaşıldı.
Galatasaray’ın açıklamasında, "Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır." denildi.
Teknik heyetin, oyuncunun durumunu riske etmemek adına bu kararı aldığı öğrenilirken, Osimhen’in sağlık kontrollerinin devam ettiği belirtildi.
İŞTE KAMP KADROSU:
