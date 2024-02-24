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Juventus'un ve A Milli Takım'ın 'Altın çocuğu' Kenan Yıldız için görülmemiş teklif!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2024 16:28
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Torino ekibi Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın yıldızlarından Kenan Yıldız dev kulüpleri peşine takmaya devam ederken bu kez Ada'dan beklenmedik bir teklif aldı. İşte detaylar...

Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla da adından söz ettiren genç yıldız Kenan Yıldız performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çekmeyi başarırken yeni bir iddia ortaya atıldı.

MEKTUP İLE TEKLİF

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İngiliz haber sitesi Tuttosport'un haberine göre İngiliz devi Arsenal, Kenan Yıldız için Juventus'a mektup gönderdi. İtalyan ekibine gönderilen mektupta, "Kenan Yıldız'la ilgileniyoruz. 40 milyon euro civarında bir meblağ teklif etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

"SATILIK DEĞİL"

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Kenan Yıldız'ın Juventus ve Milli takımdaki performansları Arsenal'in gözünden kaçmazken, Juventus'un cevabı haberin detayında yer aldı. İtalyan ekibi Kenan'ın satılık olmadığını belirterek, "Teşekkürler ama 40 milyon yeterli değil. Hatta belki iki katı bile değil çünkü Kenan Yıldız'ın etrafında bir kulüp projesi var ve o satılık bir oyuncu değil." şeklinde yanıt verdi.

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