Juventus'un ve A Milli Takım'ın 'Altın çocuğu' Kenan Yıldız için görülmemiş teklif!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla da adından söz ettiren genç yıldız Kenan Yıldız performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çekmeyi başarırken yeni bir iddia ortaya atıldı.

MEKTUP İLE TEKLİF

İngiliz haber sitesi Tuttosport'un haberine göre İngiliz devi Arsenal, Kenan Yıldız için Juventus'a mektup gönderdi. İtalyan ekibine gönderilen mektupta, "Kenan Yıldız'la ilgileniyoruz. 40 milyon euro civarında bir meblağ teklif etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

"SATILIK DEĞİL"

Kenan Yıldız'ın Juventus ve Milli takımdaki performansları Arsenal'in gözünden kaçmazken, Juventus'un cevabı haberin detayında yer aldı. İtalyan ekibi Kenan'ın satılık olmadığını belirterek, "Teşekkürler ama 40 milyon yeterli değil. Hatta belki iki katı bile değil çünkü Kenan Yıldız'ın etrafında bir kulüp projesi var ve o satılık bir oyuncu değil." şeklinde yanıt verdi.





