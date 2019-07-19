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Juventus'un yeni transferi Merih Demiral'a Çin'den vize engeli

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 19.07.2019 17:33 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Merih Demiral'a takımı Juventus'un Çin'de oynayacağı hazırlık maçları için vize verilmedi. Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada "Merih, Singapur'daki Tottenham maçının ardından İtalya'ya dönecek" denildi.

Juventus'un yeni transferi Merih Demiral'a Çin'den vize engeli

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya giden ve burada gösterdiği performansla Juventus'a transfer olan Merih Demiral'a, takımının Çin'de oynayacağı hazırlık maçları için vize çıkmadı.

Juventus'un resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, bürokratik engeller nedeniyle 21 yaşındaki stopere Çin tarafından vize verilmediği belirtildi. Açıklamaya göre, Singapur'da Tottenham ile oynanacak hazırlık maçında forma giyebilecek Merih Demiral, Çin'den vize alamadığı için bu maçın ardından İtalya'ya dönecek. Juventus ise iki hazırlık maçı için Çin'e geçecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Juventus, pazar günü Singapur'da Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Çin'de ise 24 Temmuz'da İtalyan ekibi Inter ve 26 Temmuz'da Kore Ligi karması ile hazırlık maçı oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral Juventus

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