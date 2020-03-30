SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" paylaşımı

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" paylaşımı

İTALYA HABERLERİ  | 30.03.2020 20:50 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekibi Juventus'un dünyaca ünlü futbolcusu Cristaino Ronaldo, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sosyal medya hesabından "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" paylaşımı

Cristiano Ronaldo, "Evde Kal" çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Ailesiyle birlikte ülkesi Portekiz'de bulunan yıldız isim, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda, "Bu zor zamanlarda, sağlığımız, ailemiz ve sevdiklerimiz için minnettar olalım" ifadesini kullandı.

Paylaşımında çocuklarıyla çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Evde kalın ve bizim hayatlarımız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin" mesajını verdi.

cr7


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Merih Demiral paylaştı, Dybala kalp attıMerih Demiral paylaştı, Dybala kalp attı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
juventus koronavirüs cristiano ronaldo

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Ronaldo'da şok hareket! Tepki yağdı...

Ronaldo'da şok hareket! Tepki yağdı...

Fatih Terim'den duygusal paylaşım!

Fatih Terim'den duygusal paylaşım!

Fatih Terim taburcu edildi

Fatih Terim taburcu edildi

Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor!

Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" paylaşımı

Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Maxi Lopez'den eski eşi Wanda Nara'ya sert tepki!

Maxi Lopez'den sert tepki "Sen nasıl bir annesin?"

Juventus'un yıldız oyuncusu Merih Demiral'dan duygusal paylaşım

Merih Demiral paylaştı, Dybala kalp attı

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora açıkladı "Ligler 3 Mayıs'ta başlamayacak"

Ligler 3 Mayıs'ta başlamayacak

Koronavirüse yakalanan yıldız futbolcu Paulo Dybala, yaşadıklarını anlattı

Dybala, yaşadıklarını anlattı

Ronaldo'nun annesi hastaneden taburcu oldu

Ronaldo annesinin sağlık durumunu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.