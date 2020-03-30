Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" paylaşımı

Cristiano Ronaldo, "Evde Kal" çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Ailesiyle birlikte ülkesi Portekiz'de bulunan yıldız isim, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda, "Bu zor zamanlarda, sağlığımız, ailemiz ve sevdiklerimiz için minnettar olalım" ifadesini kullandı.
Paylaşımında çocuklarıyla çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Evde kalın ve bizim hayatlarımız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin" mesajını verdi.
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