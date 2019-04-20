Juventus üst üste 8. kez şampiyon! Ronaldo tarihe geçti

Serie A'da konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yenen Juventus, üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fiorentina, Nikola Milenkovic'in golüyle 6. dakikada 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Juventus, 37. dakikada Alex Sandro'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Fiorentinalı German Pezzella'nın 53. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Juventus, kalan bölümde skor avantajını koruyarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
RONALDO DA TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Ligin bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Napoli'nin 20 puan önüne geçen Juventus, üst üste 8'inci, toplamda ise 35'inci şampiyonluğuna ulaştı.
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