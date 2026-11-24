UEFA Konferans Ligi KAA Gent Perşembe 23:00 Kızıl Yıldız

KAA Gent ile Kızıl Yıldız, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Planet Group Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

KAA Gent, Avrupa sahnesinde kendini kanıtlama peşinde. Kızıl Yıldız ise güçlü formu ile dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri KAA Gent tüm kulvarlar SK Beveren 1-0 KAA Gent Belçika 1. Ligi M

KAA Gent 1-0 Kortrijk Belçika 1. Ligi G

KuPS 0-0 KAA Gent UEFA Konferans Ligi B

Lommel SK 2-0 KAA Gent Belçika 1. Ligi M

KAA Gent 4-0 Anderlecht Belçika 1. Ligi G Kızıl Yıldız tüm kulvarlar Kızıl Yıldız 2-0 Radnik Surdulica Sırbistan Süper Ligi G

Vojvodina 0-1 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G

Kızıl Yıldız 2-1 Inter Club Escaldes UEFA Konferans Ligi G

Macva Sabac 2-4 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G

Jedinstvo Ub 1-5 Kızıl Yıldız Sırbistan Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

KAA Gent, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kızıl Yıldız ise son 5 Sırbistan Süper Ligi maçında 5'te 5 yaparak formda bir grafik çiziyor.

Eksik Oyuncular KAA Gent 8 eksik Tibe De Vlieger Mohamed Ngom Max Dean Michel Balikwisha Christian Burgess Kızıl Yıldız 4 eksik Aleksandar Katai Adem Avdic Bamba Dieng Timi Elsnik

KAA Gent kadrosunda Tibe De Vlieger (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mohamed Ngom (Sakat - Diz Sakatlığı), Max Dean (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Michel Balikwisha (Sakat) ve Christian Burgess (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.

Kızıl Yıldız kadrosunda Aleksandar Katai (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Adem Avdic (Sakat - Diz Sakatlığı), Bamba Dieng (Şüpheli) ve Timi Elsnik (Sakat) yer almıyor.

İkili Rekabet 0 KAA Gent 0 Beraberlik 2 Kızıl Yıldız AA Gent 0-2 Kızıl Yıldız UEFA Avrupa Ligi

Kızıl Yıldız 2-1 AA Gent UEFA Avrupa Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kızıl Yıldız 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda KAA Gent 1, Kızıl Yıldız 4 gol attı.