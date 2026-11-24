KAA Gent ile Kızıl Yıldız, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Planet Group Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
KAA Gent, Avrupa sahnesinde kendini kanıtlama peşinde. Kızıl Yıldız ise güçlü formu ile dikkat çekiyor.
KAA Gent, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kızıl Yıldız ise son 5 Sırbistan Süper Ligi maçında 5'te 5 yaparak formda bir grafik çiziyor.
KAA Gent kadrosunda Tibe De Vlieger (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mohamed Ngom (Sakat - Diz Sakatlığı), Max Dean (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Michel Balikwisha (Sakat) ve Christian Burgess (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.
Kızıl Yıldız kadrosunda Aleksandar Katai (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Adem Avdic (Sakat - Diz Sakatlığı), Bamba Dieng (Şüpheli) ve Timi Elsnik (Sakat) yer almıyor.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kızıl Yıldız 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda KAA Gent 1, Kızıl Yıldız 4 gol attı.
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