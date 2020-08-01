Kaan Ayhan'dan transfer açıklaması: Haberler doğru, anlaştım!

Son 4 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giyen milli stoper Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer olduğunu doğruladı.
Kaan Ayhan, yaptığı açıklamada, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalma maddemi kullanarak bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek. Sadece şunu söylemek istiyorum; Fortuna'ya harika 4 yıl için teşekkür ediyorum." dedi.
Sassuolo, Kaan Ayhan için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fortuna Düsseldorf Başkanı Röttgermann, haberlerin üzerine, "Kaan Ayhan için şu anda bir anlaşma yok. Çıkış maddesinin devreye girip girmeyeceği Pazartesi gününe kadar belli olmayacak." açıklamasını yaptı. (Sporx)
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