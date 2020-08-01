SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Kaan Ayhan'dan transfer açıklaması: Haberler doğru, anlaştım!

Kaan Ayhan'dan transfer açıklaması: Haberler doğru, anlaştım!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.08.2020 18:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Kaan Ayhan, Sassuolo ile anlaştığını doğruladı.

Kaan Ayhan'dan transfer açıklaması: Haberler doğru, anlaştım!

Son 4 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giyen milli stoper Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer olduğunu doğruladı.

Kaan Ayhan, yaptığı açıklamada, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalma maddemi kullanarak bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek. Sadece şunu söylemek istiyorum; Fortuna'ya harika 4 yıl için teşekkür ediyorum." dedi.

Sassuolo, Kaan Ayhan için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

BAŞKAN "PAZARTESİ" DEDİ

Fortuna Düsseldorf Başkanı Röttgermann, haberlerin üzerine, "Kaan Ayhan için şu anda bir anlaşma yok. Çıkış maddesinin devreye girip girmeyeceği Pazartesi gününe kadar belli olmayacak." açıklamasını yaptı. (Sporx)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Mircea Lucescu istifadan geri döndü!Mircea Lucescu istifadan geri döndü!
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Başakşehir'de şoke eden olay! Kasaplar kaçtı...

Başakşehir'de şoke eden olay! Kasaplar kaçtı...

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

Beşiktaş yıldız futbolcunun transferini bitirdi

Beşiktaş yıldız futbolcunun transferini bitirdi

Burak Yılmaz'ın transferi resmen açıklandı

Burak Yılmaz'ın transferi resmen açıklandı

Galatasaray'da 2 ayrılık

Galatasaray'da 2 ayrılık

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!

Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ronaldo oynadığım en yetenekli futbolcu değil

Ronaldo oynadığım en yetenekli futbolcu değil

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaan Ayhan'dan transfer açıklaması: Haberler doğru, anlaştım!

Kaan Ayhan transferi açıkladı!

Acun Ilıcalı Mario Götze'nin kardeşi Felix Götze'nin peşinde

Acun Ilıcalı dünyaca ünlü yıldızın kardeşinin peşinde

Antalyaspor'un skorerleri

Antalyaspor'un skorerleri

Mircea Lucescu istifadan başkan geri döndürdü!

Mircea Lucescu istifadan geri döndü!

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev ile anlaştı... 4 gün sonra istifa etti

4 gün önce anlaştığı takımdan istifa etti!

Ajax, Naci Ünüvar ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı

Naci Ünüvar sözleşme imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.