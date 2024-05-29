SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kaan Ayhan direkt olarak Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulundu! Taraftardan beğeni yağmuru geldi

Kaan Ayhan direkt olarak Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulundu! Taraftardan beğeni yağmuru geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.05.2024 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Kaan Ayhan yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulundu. Ayhan'ın paylaşımı kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlarca beğeni yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...

Kaan Ayhan direkt olarak Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulundu! Taraftardan beğeni yağmuru geldi
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaraylı Kaan Ayhan, yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bir göndermede bulundu.

MERT HAKAN'A GÖNDERME!

thumbs_b_c_093956a0ef37fcf6ad9e55629afa07b8

Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" sözlerine gönderme yapan Kaan Ayhan, dikkat çeken bir ifade kullandı.

"TEK BAŞIMA ŞAMPİYON OLACAĞIM"

kaan-ayhan-galatasaray-1716202269-136888

Kaan Ayhan yaptığı paylaşımda, "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı yıldızın bu paylaşımı birçok sarı kırmızılı taraftar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alex'e yeni takımında coşkulu karşılama!Alex'e yeni takımında coşkulu karşılama!
Ali Koç canlı yayına davet etti! Aziz Yıldırım'dan yanıt geldiAli Koç canlı yayına davet etti! Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi
Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho açıklaması! O iddiaları yalanlayıp tarih verdiAziz Yıldırım'dan Jose Mourinho açıklaması! O iddiaları yalanlayıp tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş Kaan Ayhan son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
İzmir’de evlat dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

İzmir’de evlat dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

İsrail'de top mermisine yazdı: "Bitirin onları"

İsrail'de top mermisine yazdı: "Bitirin onları"

Ali Koç canlı yayına davet etti! Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi

Ali Koç canlı yayına davet etti! Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi

Ekonomik uçtular ama business dönebilirler!

Ekonomik uçtular ama business dönebilirler!

Ve Jose Mourinho resmen açıkladı!

Ve Jose Mourinho resmen açıkladı!

Fatih Terim'e Bodrum'da sürpriz ziyaret!

Fatih Terim'e Bodrum'da sürpriz ziyaret!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.