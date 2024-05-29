Kaan Ayhan direkt olarak Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulundu! Taraftardan beğeni yağmuru geldi

Galatasaraylı Kaan Ayhan, yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bir göndermede bulundu.

MERT HAKAN'A GÖNDERME!

Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" sözlerine gönderme yapan Kaan Ayhan, dikkat çeken bir ifade kullandı.

"TEK BAŞIMA ŞAMPİYON OLACAĞIM"

Kaan Ayhan yaptığı paylaşımda, "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı yıldızın bu paylaşımı birçok sarı kırmızılı taraftar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.





