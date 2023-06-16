Kaan Ayhan'ın babası transferi canlı yayında açıkladı! "Galatasaray oğlumun bonservisini aldı"

Süper Lig'de şampyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da iç transfer görüşmeleri de sürerken, 6 maçta toplam 200 dakika şans bulabilen Kaan Ayhan'ın geleceği merak ediliyordu.

BABASI TRANSFERİ AÇIKLADI

Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Radyospor'da katıldığı bir programda oğlunun transferine dair bombayı patlattı. Erol Ayhan yaptığı açıklamada Galatasaray'ın oğlunun bonservisini aldığını duyurdu.

MALİYETİ 3.2 MİLYON EURO...

YIldız oyuncunun babası yaptığı açıklamada "Kaan'ın durumu, 6 ay + şampiyon olunursa 3 yıl devreye girecekti. O madde devreye girdi. Bonservis 2.8 milyon Euro" ifadelerini kullandı. Böylece 400 bin Euro kiralama bedeli de eklendiği zaman Kaan'ın maaşı dışındaki tüm maliyeti 3.2 milyon Euro olarak dikkat çekti.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON...

Önümüzdeki sezon da 8+3 kuralının devam edecek olmasıyla birlikte Kaan Ayhan'ın kampla birlikte daha fazla süre bulması bekleniyor.