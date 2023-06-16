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Kaan Ayhan'ın babası transferi canlı yayında açıkladı! "Galatasaray oğlumun bonservisini aldı"

16.06.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, Sarı-Kırmızılılar'da fazla forma şansı bulamazken yıldız oyuncunun babası katıldığı bir canlı yayında Galatasaray'ın oğlunun bonservisini aldığını duyurdu. İşte detaylar...

Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da iç transfer görüşmeleri de sürerken, 6 maçta toplam 200 dakika şans bulabilen Kaan Ayhan'ın geleceği merak ediliyordu.

BABASI TRANSFERİ AÇIKLADI

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Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Radyospor'da katıldığı bir programda oğlunun transferine dair bombayı patlattı. Erol Ayhan yaptığı açıklamada Galatasaray'ın oğlunun bonservisini aldığını duyurdu.

MALİYETİ 3.2 MİLYON EURO...

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YIldız oyuncunun babası yaptığı açıklamada "Kaan'ın durumu, 6 ay + şampiyon olunursa 3 yıl devreye girecekti. O madde devreye girdi. Bonservis 2.8 milyon Euro" ifadelerini kullandı. Böylece 400 bin Euro kiralama bedeli de eklendiği zaman Kaan'ın maaşı dışındaki tüm maliyeti 3.2 milyon Euro olarak dikkat çekti.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON...

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Önümüzdeki sezon da 8+3 kuralının devam edecek olmasıyla birlikte Kaan Ayhan'ın kampla birlikte daha fazla süre bulması bekleniyor.


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