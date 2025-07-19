SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Kaan Efe Kaya, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Kaan Efe Kaya, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir performans göstererek altın madalya kazandı.

Kaan Efe Kaya, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Kaan Efe Kaya, Polonya'da devam eden 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

EN YAKIN RAKİBİNİN 2 SANİYE ÖNÜNDE TAMAMLADI

Kaan Efe Kaya, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası nda altın madalya kazandı 1

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Kaan Efe Kaya, Olsztyn kentindeki organizasyonda 400 metre çift palet final yarışını en yakın rakibinin 2 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Yarışmayı 3 dakika 27.12 saniyeyle bitiren milli sporcu Kaan Efe, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Fransa'dan Clement Batte gümüş, Macaristan'dan Bence Lengyeltoti ise bronz madalya aldı.

BRONZ MADALYA KAZANILMIŞTI!

Kaan Efe Kaya, Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası nda altın madalya kazandı 2

Şampiyonada daha önce milli sporcu Derin Toparlak, bronz madalya kazanmıştı. Türkiye böylece organizasyonda birer altın ve bronz madalyaya ulaştı.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erik Ten Hag altyapı takımına dağıldı! Erik Ten Hag altyapı takımına dağıldı!
Filenin efeleri zorladı ama yıkamadı!Filenin efeleri zorladı ama yıkamadı!
Anahtar Kelimeler:
milli sporcu yüzme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı ve 30 Büyükşehir Belediyesi arasında toplantı

İçişleri Bakanlığı ve 30 Büyükşehir Belediyesi arasında toplantı

Bakanlık duyurdu: ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi!

Bakanlık duyurdu: ABD 65 yıl sonra Türkiye'ye gönderdi!

Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Ezeli rakipler Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya!

Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi! Anlaşma hazır...

Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi! Anlaşma hazır...

Yıldız oyuncu Yunan ekibine transfer oldu!

Yıldız oyuncu Yunan ekibine transfer oldu!

Arteta o ismi de transfer etti! Ortalık karıştı...

Arteta o ismi de transfer etti! Ortalık karıştı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.