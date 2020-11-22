Kaan Kanak: Trabzonspor bir pozisyonla kazandı

Erzurumsporlu futbolcu Kaan, Trabzonspor'a 1- kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Trabzonspor karşısında galibiyeti hak edecek bir performans sergilediklerini ifade eden Kaan Kanak, "Trabzonspor karşısında harika oynadık, herkes gördü. Trabzonspor'un bir pozisyonu var. Bizim bir penaltımız verilmedi ama Erzurumspor olarak keyif veren bir futbol oynadık, izleyen herkes de futbolumuzdan keyif almıştır. Bu şekilde yenilmekten gerçekten çok üzüyor ama bu yenilgiden de dersler çıkartacağız. Sahada gösterdiğimiz mücadele bizim için olumlu bir gelişme, kazanmak isterdik ama olmadı" dedi.
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