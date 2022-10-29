Kaan Kısaparmak kimdir, kaç yaşında? Fatih Kısaparmak’ın oğlunu görenler çok şaşırdı

Kaan Kısaparmak’ın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler programında bu akşam Fatih Kısaparmak şarkıları seslendirilecek. 1991 yılında evlenen Fatih Kısaparmak ve Şebnem Kısaparmak’ın iki oğlu bulunuyor.

KAAN KISAPARMAK KİMDİR?

Kaan Kısaparmak 2005 yılında dünyaya geldi. da Lise öğrencisi olan Kaan Kısaparmak, babasının yolundan giderek bağlaması ile şarkılar seslendiriyor.

Fatih Kısaparmak 1991 yılında, TRT, Kanal 6, TGRT, Kanal 7, Star TV, Samanyolu ve Fox televizyonlarının ana haber spikerliği ve program sunuculuğu görevini yürüten, ekonomist Şebnem Ergür (Kısaparmak) ile evlendi. Çiftin Ozan adında da bir oğlu bulunuyor.

