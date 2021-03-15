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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural herkesin içinde kavga etti! Sinir krizi geçirdi!

15.03.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural herkesin içinde kavga etti! Sinir krizi geçirdi!

Manken Seçkin Piriler'den boşanıp şarkıcı Kıvılcım Ural ile 2018 yılında ikinci kez nikah masasına oturan Kaan Tangöze, eşiyle AVM otoparkında kavgaya tutuştu. Kavgada sinirlerine hakim olamayan Ural, elindeki torbaları yere fırlatıp ünlü şarkıcının yanından ayrıldı.

Zaman zaman kavga haberleriyle gündeme gelen, 2018 yılında dünya evine giren Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural arasında son kavga bir AVM'de yaşandı.
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TORBALARI YERE FIRLATTI

TV100'ün haberine göre, aralarında suların durulmadığı ünlü çift, gittikleri bir AVM'nin otoparkında henüz bilinmeyen bir sebeple sert bir kavgaya tutuştu. Otoparktaki kişilerin şahit olduğu olayda, Ural sinirlerine hakim olamayarak elinde alışveriş torbalarını yere fırlattı ve yeniden AVM'ye döndü. Eşi Ural'ın hareketi sonrası ünlü şarkıcı ise arabasına binip uzaklaştı.

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"HEP EVDEYİZ, HER ŞEY YOLUNDA"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu ve kızları İlayda ile otomobilde görüntülenen Kıvılcım Ural, "Pandemi nedeniyle hep evdeyiz, her şey yolunda. Bazen müzik yapıyoruz. Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz. Yakında Kaan'ın albümü çıkıyor" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Tangöze
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YİYİN BİRBİRİNİZİ YUVA YIKANIN YUVASI OLMASIN İNŞALLAH
İlk defa adlarını duyuyorum neresi ünlü bunların

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