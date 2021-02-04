Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye aşk öpücüğü

2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı.

Hadise ve Kaan Yıldırım barışmanın ardından aşklarına doludizgin devam ediyor. Kaan Yıldırım'dan barışma sonrası ilk fotoğraf geldi. Yıldırım, sevgilisini yanağından öptüğü anları paylaşınca beğeni topladı.

Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı. Şarkıcı, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz”" dedi.



