Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den dikkat çeken paylaşım!

Magazin dünyasının en merak edilen çiftleri arasında yer alan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, kısa bir ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelmişti.

Ünlü şarkıcı Hadise son yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Hadise, "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" notunu yazdı.

Hadise'nin son paylaşımı akıllara, 'Yine ayrılık mı yaşandı?' sorularını getirdi.



İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin yakın zamanda evlenecekleri konuşuluyordu.



