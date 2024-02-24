Kaan Yıldırım'ın son paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Şimdilerde Yargı dizisinin başrolünde yer alan Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Son olarak 'Kopuk' dizisinde rol alan Kaan Yıldırım, yeğeniyle zaman geçirdi. Oyuncunun, yeğenini kucağına alıp trafikte araç kullanması dikkat çekti.

"ÖN KOLTUĞA ÇOCUK OTURTMAK YASAK"

Yıldırım'ın paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Küçük çocukla trafiğe çıkıp onu kucağına alması üzerine Yıldırım'a bazı takipçilerinden tepki gelirken bazıları normal bir durum olduğunu ifade etti.

Oyuncuya "Yaptığınız çok büyük bir yanlış bunu da paylaşmanız daha büyük bir yanlış", "Ön koltuğa çocuk oturtmak yasak", "En iyi dayı sensin", "İnşallah kısa zamanda kendi çocuğunu da gezdirirsin" gibi yorumlar yapıldı.







