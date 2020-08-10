MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu Hadise'ye poz verdi

Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu Hadise'ye poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

Hadise ve Kaan Yıldırım bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor. Sosyal medyada birbirleriyle ilgili paylaşımlar yapmaya başlayan çiftten yeni fotoğraf geldi. Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu Hadise'ye poz verdi.

Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu Hadise'ye poz verdi

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, birlikte çıktıkları tatilden bir kare paylaşarak aşklarını ilk kez ilan etmişlerdi. Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşkı dolu dizgin devam ederken sosyal medya paylaşımları da aralıksız sürüyor.

Uraz Kaygılaroğlu Kaan Yıldırım ve Hadise'yi ziyaret etti. O anları ölümsüzleştirmek ise Hadise'ye düştü. Hadise sevgilisinin ve arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğrafını çekti.

iceri2 (1)

Kaan Yıldırım ise hiç beklemedi ve hemen bu pozu paylaştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Çimlerde aşk pozu! Düşman çatlattıÇimlerde aşk pozu! Düşman çatlattı
Gözaltına mı alındı? İddialara açıklık getirdi!Gözaltına mı alındı? İddialara açıklık getirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!

Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!

Okulların açılış tarihi değişecek mi?

Okulların açılış tarihi değişecek mi?

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuba Büyüküstün'ü çabuk unuttu! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in evinde

Tuba Büyüküstün'ü çabuk unuttu! Melisa Şenolsun yeni sevgilisi Umut Evirgen'in evinde

İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran aşk itirafına eski eşten jet yanıt!

İsmail Hacıoğlu’nun eski eşinden soyadı çıkışı

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş ile çimlerde aşk pozu!

Çimlerde aşk pozu! Düşman çatlattı

Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı öpmeye doyamadı

Öp öp doyamadı!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor

Petek Dinçöz müjdeyi Instagram'dan duyurdu!

Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle dikkat çekti

Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle nefes kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.