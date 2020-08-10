Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu Hadise'ye poz verdi

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, birlikte çıktıkları tatilden bir kare paylaşarak aşklarını ilk kez ilan etmişlerdi. Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşkı dolu dizgin devam ederken sosyal medya paylaşımları da aralıksız sürüyor.

Uraz Kaygılaroğlu Kaan Yıldırım ve Hadise'yi ziyaret etti. O anları ölümsüzleştirmek ise Hadise'ye düştü. Hadise sevgilisinin ve arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğrafını çekti.

Kaan Yıldırım ise hiç beklemedi ve hemen bu pozu paylaştı.



