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Kabağa haksızlık etmeyin, böylesi çok lezzetli: Beşamel soslu kabak graten

09.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyet yemekleriyle bütünleşen ve neredeyse pek çoğumuzun burun kıvırdığı sebzeler listesinde kabak da ilkler arasında yerini alıyor. Su oranı yüksek bir sebze olması nedeni ile fazlaca lezzetsiz bulunan kabağa yeni soluk getirmek ise sizlerin elinde! Beşamel sosuyla buluşan ve fırınlanan kabak graten tarifimizi mutlaka denemenizi öneririz.

Kabağa haksızlık etmeyin, böylesi çok lezzetli: Beşamel soslu kabak graten

İçerdiği besin değerleri ve hazmı kolaylaştırması bakımından mutlaka yenilmesi önerilen kabağı farklı bir tarifle mutfağınızın vazgeçilmezi haline getirebilirsiniz. Kalorisi düşük vitaminleri oldukça yüksek değere sahip kabağı daha lezzetli, daha besleyici ve doyurucu bir hale getirecek beşamel soslu kabak graten tarifimiz sizler için hazırlandı. Buyurun mutfağa!

BEŞAMEL SOSLU KABAK GRATEN TARİFİ

MALZEMELER

  • 250 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 3 kabak

  • 1 patates

  • 2 domates

  • 2 diş sarımsak

  • 1 havuç

  • 1 çorba kaşığı domates salçası

  • 1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı kaşar peyniri

  • 1 defne yaprağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

BEŞAMEL SOS İÇİN

  • 4 çorba kaşığı tereyağı

  • 7 çorba kaşığı un

  • 1 litre süt

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Muskat cevizi rendesi

HAZIRLANIŞI

  • Kabakları bol suda yıkayın ve ince uzun olacak şekilde dilimleyin.

  • Dilimlediğiniz kabakları kaynar suya atın ve 3-4 dakika kaynattıktan sonra suyunu süzün.

  • Tencereye ayçiçeği yağı ve tereyağını ekleyin.

  • İnce ince doğradığınız soğan ve sarımsakları yağda soteleyin.

  • Ocağın altını kısın.

  • Küp küp doğradığınız havuçları ve rendelediğiniz patatesi ekleyin ve yumuşayana kadar karıştırarak pişirin.

  • Doğradığınız domatesleri de karışımına ekleyin.

  • Yumuşayan karışımın içerisine kıymayı ekleyin ve sebze karışımıyla birlikte kavurun.

  • Kıyma suyunu saldığında salçanızı da ilave edin. Kokusu çıkana değin kavurun.

  • Karışıma 1 çay bardağı ılık suyu ekleyin. Karabiber ve tuzunu ilave edin.

  • Son olarak defne yaprağını da koyun ve tencerenizin kapağını kapatıp ocağın altını kısın.

  • Beşamel sosu hazırlamaya başlayın.

  • Orta boy sos tavasına tereyağını koyun.

  • Üzerine un ekleyin ve unun kokusu çıkana dek kavurun.

  • Yeteri kadar kavrulan karışıma yavaş yavaş sütü ekleyin ve bu esnada çırpma teli yardımıyla daima karıştırın.

  • Muhallebi gibi bir kıvam alan ve kaynayan beşamel sosa muskat cevizi rendeleyin.

  • Son olarak tuzu da ekleyip ocağın altını kapatın.

  • Cam fırın kabının altına hazırladığınız beşamel sosu yayın.

  • Kabakları yerleştirin ve aralarına kıymalı sosu ekleyin.

  • Tüm malzemeler bitene dek işlemi tekrar edin.

  • Son olarak beşamel sosu üzerine gezdirin ve rende kaşarla kaplayın.

  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin.
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