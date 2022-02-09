Kabağa haksızlık etmeyin, böylesi çok lezzetli: Beşamel soslu kabak graten

İçerdiği besin değerleri ve hazmı kolaylaştırması bakımından mutlaka yenilmesi önerilen kabağı farklı bir tarifle mutfağınızın vazgeçilmezi haline getirebilirsiniz. Kalorisi düşük vitaminleri oldukça yüksek değere sahip kabağı daha lezzetli, daha besleyici ve doyurucu bir hale getirecek beşamel soslu kabak graten tarifimiz sizler için hazırlandı. Buyurun mutfağa!

BEŞAMEL SOSLU KABAK GRATEN TARİFİ

MALZEMELER

250 gram kıyma

1 soğan

3 kabak

1 patates

2 domates

2 diş sarımsak

1 havuç

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı kaşar peyniri

1 defne yaprağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

BEŞAMEL SOS İÇİN

4 çorba kaşığı tereyağı

7 çorba kaşığı un

1 litre süt

1 çay kaşığı tuz

Muskat cevizi rendesi

HAZIRLANIŞI