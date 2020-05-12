YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kabak çiceği dolması tarifi

Kabak çiceği dolması tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Genellikle Ege, Akdeniz gibi sahil bölgelerinin yaz yemeği olan kabak çiçeği dolması, dolma çeşitleri arasında belki de en şık görünüme sahip olandır :) Hem sofraları şenlendirir hem de mideleri. Narin yemeğimiz kabak çiçeği tarifi farklı lezzetleri sevenler için geliyor, buyursunlar.

Kabak çiceği dolması tarifi

Yaz sofralarını özleyenler için hazırlıklarımıza başladık. Kabak çiçeği dolması hem göze hem de mideye hitap eden bir Ege zeytinyağlısı. Kabak çiçeği dolması yapılışı da oldukça pratik. Servis aşamasında ise sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

20 adet kabak çiçeği
3 adet kuru soğan
Bir adet orta boy domates
Bir su bardağı pirinç
Bir çay bardağı zeytinyağı
Göz kararı minik kuş üzümü
Bit tatlı kaşığı kuru nane
Bir çay kaşığı tuz

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanları minik minik doğrayın.
Domateslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin.
Kuş üzümlerini ılık suda bekletin
Kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları da çıkarın.
Zeytinyağını tencereye alın ve rengi pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından yıkadığınız pirinçleri tencerenin içine alın.
Pirinçleri yaklaşık 3-5 dakika daha kavurduktan sonra içine rendelenmiş domatesleri ekleyin.
Ardından içine suyunu süzdüğünüz kuş üzümlerini, tüm baharatları ve tuzu da ekleyip domatesler de suyunu çekene kadar kavurma işlemine devam edin.
Dolma harcını ocaktan alın ve ılımasını bekleyin.
Çiçeklerin ağız kısımlarına zarar vermeden yapraklarını açın.
İçine bir yemek kaşığı hazırladığınız dolma harcından ekleyin.
Çiçekleri, üst kısımlarından içe doğru katlayıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirin.
Tencereye biraz zeytinyağı, bir su bardağı su ve limon dilimleri ilave edin.
Dolmaların üzerine ağırlık yapması için bir tabak koyabilirsiniz.
Sonrasında kısık ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin.
Afiyet olsun...


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Evde Antakya usulü tavuk döner nasıl yapılır?Evde Antakya usulü tavuk döner nasıl yapılır?
Lazanya tarifi nasıl yapılır? Zahmetli ama tadına doyamayacaksınızLazanya tarifi nasıl yapılır? Zahmetli ama tadına doyamayacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antakya usulü tavuk döner tarifi

Evde Antakya usulü tavuk döner nasıl yapılır?

Kayseri yağlaması tarifi

Tadıyla lahmacuna rakip oldu

Kaşar pane tarifi, kaşar pane nasıl yapılır?

Isırdıkça lezzeti uzuyor! Bu tarife kimse hayır diyemeyecek

10 dakikada hazır: Pratik çiğ köfte tarifi

10 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?

Ev yapımı dondurma tarifi

Evden çıkmıyoruz diye yemeyecek değiliz: Dondurma tarifi

Yumuşacık kıvamlı: Cennet çorbası tarifi

Yumuşacık, ipek gibi kıvamı: Cennet çorbası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.