Kabak çiceği dolması tarifi

Yaz sofralarını özleyenler için hazırlıklarımıza başladık. Kabak çiçeği dolması hem göze hem de mideye hitap eden bir Ege zeytinyağlısı. Kabak çiçeği dolması yapılışı da oldukça pratik. Servis aşamasında ise sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

20 adet kabak çiçeği

3 adet kuru soğan

Bir adet orta boy domates

Bir su bardağı pirinç

Bir çay bardağı zeytinyağı

Göz kararı minik kuş üzümü

Bit tatlı kaşığı kuru nane

Bir çay kaşığı tuz

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak soğanları minik minik doğrayın.

Domateslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin.

Kuş üzümlerini ılık suda bekletin

Kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları da çıkarın.

Zeytinyağını tencereye alın ve rengi pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından yıkadığınız pirinçleri tencerenin içine alın.

Pirinçleri yaklaşık 3-5 dakika daha kavurduktan sonra içine rendelenmiş domatesleri ekleyin.

Ardından içine suyunu süzdüğünüz kuş üzümlerini, tüm baharatları ve tuzu da ekleyip domatesler de suyunu çekene kadar kavurma işlemine devam edin.

Dolma harcını ocaktan alın ve ılımasını bekleyin.

Çiçeklerin ağız kısımlarına zarar vermeden yapraklarını açın.

İçine bir yemek kaşığı hazırladığınız dolma harcından ekleyin.

Çiçekleri, üst kısımlarından içe doğru katlayıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirin.

Tencereye biraz zeytinyağı, bir su bardağı su ve limon dilimleri ilave edin.

Dolmaların üzerine ağırlık yapması için bir tabak koyabilirsiniz.

Sonrasında kısık ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun...



