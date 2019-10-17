Kabin görevlisi başvurusuna gelenler modelleri aratmadı

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir otel, kabin görevlisi olmak isteyen Türk ve yabancıları ağırladı.Dubai merkezli Emirates Havayolları'nın kabin görevlisi alımıyla ilgili düzenlediği etkinliğe katılanlar otelin salonunda havayolu şirketinin görevlilerine CV'lerini bırakarak neden kabin görevlisi olmak istedikleri yönündeki sorulara cevap verdi. Başvuru etkinliğine Türkler dışında birçok yabancı da katıldı. Emirates Havayolları'nda uçmak isteyen yabancılar içinde Ukraynalı kız kardeşler Ryta ve Dobrovolska da yer aldı.İşe alım süreci CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacağı belirtildi. İşe kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates uçaklarında yerlerini alabilecek.

İŞE KABUL EDİLENLER İÇİN DUBAİ'DE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Emirates, başvurusu kabul edilip, ekonomi 2 sınıfında uçanlara ortalama 2 bin 660 dolar maaş verecek. İşe kabul edilenlerin, çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak. Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacağı belirtildi. Emirates uçuş ekiplerini, Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, iki / üç meslektaş iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı da olacak. Kabin görevlisine bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti de verecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüşün şirket tarafından sağlanacağı da duyuruldu.