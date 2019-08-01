Mynet Trend

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 01.08.2019 07:56 | Son Güncelleme

ABD’de bir uçaktaki kabin görevlisi, uçağın içerisindeki bagaj koyulan bölmelere tırmanarak orada uzandı ve yolcularla muhabbet etti. O anlar, amatör kameralara yansıdı.

Olay, ABD’nin Philadelphia’dan Nashville’e giden bir yolcu uçağında, kalkıştan hemen önce meydana geldi. Kabin görevlilerinden biri, uçağın içerisinde tavanda bulunan ve bagajların bulunduğu bölmeye tırmanarak içerisinde yattı. Yolcularla muhabbet eden kabin görevlisi, amatör kameralarca kaydedildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Southwest Havayolları şirketi, olaya dair yaptığı açıklamada, “Southwest Havayolları çalışanları, mizah anlayışlarını ve benzersiz kişilikleri göstermeleriyle tanınırlar. Bu olayda, uçuş görevlilerimizden biri kalkış öncesinde, müşterileriyle kısa bir eğlenceli an yaşamaya çalıştı. Tabii ki bu bizim normal prosedürümüz değil ve Southwest Havayolları ekipleri, her zaman güvenliği en yüksek öncelik olarak tutuyorlar” ifadelerini kullandı. (DHA)

Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı
Havalimanındaki polis şiddetine tepki yağdı!Havalimanındaki polis şiddetine tepki yağdı!
6'ncı katta korku dolu anlar! Her şey saniyeler içinde yaşandı6'ncı katta korku dolu anlar! Her şey saniyeler içinde yaşandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd kabin görevlisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Samsun'dan acı haber! 3 kuzenin cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'dan acı haber! 3 kuzenin cansız bedenine ulaşıldı

Evin bahçesinde olanları görünce mezar yaptırdı

Evin bahçesinde olanları görünce mezar yaptırdı

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Gören şoke oluyor: Bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum!

Gören şoke oluyor: Bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç anlar! Hareket halindeki otobüsten atladı

Korkunç anlar! Hareket halindeki otobüsten atladı

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havalimanındaki polis şiddetine tepki yağdı!

Havalimanındaki polis şiddetine tepki yağdı!

6’ncı kattan düştü! Mucize eseri kurtuldu

6'ncı katta korku dolu anlar! Her şey saniyeler içinde yaşandı

Kayıp kahve zinciri devi ölü bulundu

Kayıp kahve zinciri devi ölü bulundu

ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den dev silah satış anlaşmaları!

Ukrayna, Rus gemisine ‘resmi olarak’ el koydu

Ukrayna, Rus gemisine ‘resmi olarak’ el koydu

İran'dan Trump'a 'Bolton'un savaşa susamışlığını reddet' mesajı

İran'dan Trump'a çağrı: Bolton'un savaşa susamışlığını reddet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.