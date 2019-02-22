YEMEK

Kabızlığa anında çözüm arıyorsanız bu şurubu denemelisiniz!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

En yaygın sindirim problemlerinden biri olan kabızlık, bağırsak hareketlerinin gerçekleşmemesi sonucu yaşanılan sancılı bir durumdur. Yaşam standartlarını oldukça aşağı çeken kabızlık sorununa çözüm olacak ev yapımı doğal bir şuruptan bahsedeceğiz sizlere.

Kabızlığa anında çözüm arıyorsanız bu şurubu denemelisiniz!

Kabızlık, yanlış beslenme sonucu bağırsak hareketleri işleyişinin bozulması ve dışkının kolay bir şekilde dışarı atılamamasıdır. Bu vereceğimiz ev yapımı şurup tarifiyle kabızlık probleminin üstesinden kolayca gelebilirsiniz.

iStock-155139980 (1)

Kabızlık giderici şurup için malzemeler;

1/2 kase kuru erik
1 adet limonun suyu
100 ml su

Hazırlanışı;

iStock-995570876

Kuru erikleri ve limon suyunu blender'a koyun ve karıştırmaya başlayın. Yaklaşık 2 dakika sonra suyu ilave edip homojen bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırlanan karışımı cam kavanoza koyup, buzdolabında saklayabilirsiniz.

Nasıl tüketilir?

Kahvaltıdan ve öğle yemeğinden 15 dakika önce 3 yemek kaşığı, akşam yemeğinden 15 dakika önce ise 2 yemek kaşığı tüketilmesi önerilir.

Bu süreçte beslenmenize de özen göstermeniz gerekir. Kabızlık şurubundan faydalanıp, kötü beslenmeye devam ederseniz ne yazık ki bir faydasını göremezsiniz. Bunun için uzak durmanız gereken yiyecekleri sizler için sıraladık;

Şeker
Un
Kızartılmış yiyecekler
Soğuk mezeler
Yüksek oranda sodyum içeren yiyecekler

Kabızlık tedavisinde bolca su içmeye özen gösterin ve diyetinize lifli gıdaları dahil edin.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarifTuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif
Mutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgiMutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kabızlık kabızlığa doğal çözüm kabızlığa ne iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Fox TV'nin yeni dizisi 'kayıt' dedi!

Fox TV'nin yeni dizisi 'kayıt' dedi!

Çiftlerin yatmadan önceki sırrı! Haftada en az iki kez...

Çiftlerin yatmadan önceki sırrı! Haftada en az iki kez...

89 yıldır aynı şekilde üretiliyor! Tarifi ise sır gibi saklanıyor

89 yıldır aynı şekilde üretiliyor! Tarifi ise sır gibi saklanıyor

Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif

Tuzlusundan tatlısına yoğurtla yapabileceğiniz 7 nefis tarif

Mutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgi

Mutfakta çok işinize yarayacak 11 muazzam bilgi

Göz sağlığı için hangi besinler tüketilmeli?

Göz sağlığı için hangi besinler tüketilmeli?

Rengi yeter! Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

89 yıldır aynı şekilde üretiliyor! Tarifi ise sır gibi saklanıyor

89 yıldır aynı şekilde üretiliyor! Tarifi ise sır gibi saklanıyor

Adının hakkını sonuna kadar veriyor! Sofralarımıza renk katan meyvenin gizli kalmış faydaları

Her gün bir adet kesip yediğinizde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.