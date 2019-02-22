Kabızlığa anında çözüm arıyorsanız bu şurubu denemelisiniz!

Kabızlık, yanlış beslenme sonucu bağırsak hareketleri işleyişinin bozulması ve dışkının kolay bir şekilde dışarı atılamamasıdır. Bu vereceğimiz ev yapımı şurup tarifiyle kabızlık probleminin üstesinden kolayca gelebilirsiniz.

Kabızlık giderici şurup için malzemeler;

1/2 kase kuru erik

1 adet limonun suyu

100 ml su

Hazırlanışı;

Kuru erikleri ve limon suyunu blender'a koyun ve karıştırmaya başlayın. Yaklaşık 2 dakika sonra suyu ilave edip homojen bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırlanan karışımı cam kavanoza koyup, buzdolabında saklayabilirsiniz.

Nasıl tüketilir?

Kahvaltıdan ve öğle yemeğinden 15 dakika önce 3 yemek kaşığı, akşam yemeğinden 15 dakika önce ise 2 yemek kaşığı tüketilmesi önerilir.

Bu süreçte beslenmenize de özen göstermeniz gerekir. Kabızlık şurubundan faydalanıp, kötü beslenmeye devam ederseniz ne yazık ki bir faydasını göremezsiniz. Bunun için uzak durmanız gereken yiyecekleri sizler için sıraladık;

Şeker

Un

Kızartılmış yiyecekler

Soğuk mezeler

Yüksek oranda sodyum içeren yiyecekler

Kabızlık tedavisinde bolca su içmeye özen gösterin ve diyetinize lifli gıdaları dahil edin.

