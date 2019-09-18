Kabızlığı hızlı bir şekilde sonlandırmanın 6 yolu

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir.

Yaşam koşulları ve beslenme şekilleri; kadın, erkek, bebek, çocuk ve yetişkinlerde kabızlık rahatsızlığının görülmesine sebep olabilmektedir. Şişkinliğe yol açarak rahatsızlık veren ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu duruma iyi gelen besinleri sizlerle paylaşacağız.

Hareketsiz yaşam, yeteri kadar sıvı almama, lifli besinlerden vücudu yoksun bırakma, ilaç kullanımı gibi faktörler kabızlığa davetiye çıkarır. Kabızlığa ne iyi gelir diyorsanız sizler 6 önemli öneride bulunacağız, buyursunlar.



