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Kabızlığı hızlı bir şekilde sonlandırmanın 6 yolu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.09.2019 09:36 | Son Güncelleme

Kabızlık oldukça sinir bozucu ve ağrılı bir süreçtir. Sindirim sisteminin bozulmasının temel nedeni ise az miktar su içmek ve yeteri kadar lifli beslenmemekten kaynaklıdır. Ancak bu sorunun üstesinden gelmek çok zor değil. Beslenme düzeninizde yapacağınız birkaç değişiklik sonrası sağlığınıza kavuşmanız mümkün. İşte kabızlıktan hızlı bir şekilde kurtaran yöntemler.

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir.

Yaşam koşulları ve beslenme şekilleri; kadın, erkek, bebek, çocuk ve yetişkinlerde kabızlık rahatsızlığının görülmesine sebep olabilmektedir. Şişkinliğe yol açarak rahatsızlık veren ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu duruma iyi gelen besinleri sizlerle paylaşacağız.

Hareketsiz yaşam, yeteri kadar sıvı almama, lifli besinlerden vücudu yoksun bırakma, ilaç kullanımı gibi faktörler kabızlığa davetiye çıkarır. Kabızlığa ne iyi gelir diyorsanız sizler 6 önemli öneride bulunacağız, buyursunlar.


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