Kabuğunun altındaki meyveyi emdikçe...

Dünyanın en ilginç meyvelerinden biri olan rambutan görüntüsüyle herkesi şaşırtıyor. Dikenli dış görünümünün altında son derece tatlı bir meyve yatar. ancak bazı türleri de hafif ekşimsi olabilmektedir.

Ülkemizde Antalya bölgesinde yetiştirilebilen rambutan, tropik bir iklim ister. C vitamini yönünden oldukça zengindir. Düzenli olarak tüketildiğinde vücudun direncini artırır.

İçeriğinde bulunan oleik ve eikosid yağ asitleri, cilt sağlığı için 2 önemli kaynaktır. Cildin pürüzsüz görünmesine yardımcı olurlar ve mat görünümünün önüne geçerler.

Dizanteri tedavisinde etkilidir.

Demir bakımından güçlü bir meyvedir. eğer kansızlık sorunu yaşıyorsanız rambutandan faydalanabilirsiniz. İçindeki demir minerali, hemoglobin oluşmasını sağlar.

Rambutan, çözünmez lif içerir. Bu lifler direkt olarak sindirim kanalına geçmektedir. Çözünmez lifleri, dışkının vücuttan kolay bir şekilde atılmasına yardımcı olur. kabzlık problemi yaşayanlar için iyi bir destekçidir.

Lifli yapısı sayesinde tok tutucu etkisi bulunur. Kalori oranı da düşüktür.



