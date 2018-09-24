Kabuklarını sakın atmayın! Kelliğin çaresi onda

Meksika'nın meşhur lezzetlerinden biri olsa da aslında dünya mutfağında yeri var yeşil domatesin. Genelde turşuluk olarak tüketmeye alışkınız ancak birçok tarife de çok güzel uyum sağlayabiliriyor ve yemeklerin lezzetini artırabiliyor. Sert olmasından dolayı dayanıklılığı da gayet iyi yaklaşık 2 hafta boyunca buzdolabında saklamak mümkün.

Yeşil domatesin faydaları nelerdir?

Lif oranı son derece yüksektir ve yağların daha çabuk emilmesini sağlar. Sonuç olarak kabızlığın ve gaz problemlerinin üstesinden gelerek bağırsak sorunlarını ortadan kaldırır.

Yeşil domatesin kabukları yüzyıllar önce tıbbı amaçla kullanılmıştır. Faydaları arasında en çok göze çarpanı ise saç dökülmesiyle savaşması olmuştur. Saç dökümlesinin yanı sıra kepek probleminin de ilacıdır.

Güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle kışın tüketildiğinde soğuk algınlığına karşı vücudunuzu 'sigortalayacaktır.' Vücutta bulunan yabancı maddeleri temizler ve alyuvar üretimini hızlandırır.

Sadece C vitamini kaynağı olarak kalmaz, iyi bir A vitamini deposudur. Katarakt gibi bazı görme sorunları sizden uzak tutar.