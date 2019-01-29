Kabus hırsızlar yakalandı!

Zanlılar Hürriyet mahallesinde bir vatandaş tarafından fark edilince durum polise bildirildi. Polis zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

5 KİŞİ YAKALANDI Geçtiğimiz hafta Orhangazi'de 3 farklı eve girerek çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4'ü kadın toplam 5 kişi yakalandı.

20 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALDILAR Alınan bilgilere göre geçen hafta bir eve girerek yaklaşık 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan yine Orhangazi'de 2 farklı eve daha girerek hırsızlık yapıkları belirlenen 5 kişiyi yakalamak için polis çalışma başlatmıştı.

4 KADIN TAKİBE ALINDI Polis ekipleri Hürriyet Mahallesinde bir vatandaşın dikkati sonrasında fark edilen 4 kadını takibe aldı. Vatandaşın da motosikleti ile otomobilin peşine düşüp takip ettiği zanlılar polis tarafından Hürriyet Mahallesinde gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR Daha önce hırsızlıktan da sabıkaları bulunan Özlem B. (18), Pınar B.(34), Ebru A.(25) ve Tuğba G.(25) ile beyaz otomobili kullandığı belirlenen Bayram B.(39) polis tarafından gözaltına alındı.