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Kabus hırsızlar yakalandı!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.01.2019 08:51 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Orhangazi'de girdikleri evde 20 bin TL değerinde altın ile birlikte yine ilçede toplamda 3 ayrı evden çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4'ü kadın 5 kişi vatandaşın ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Zanlılar Hürriyet mahallesinde bir vatandaş tarafından fark edilince durum polise bildirildi. Polis zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı

5 KİŞİ YAKALANDI

5 KİŞİ YAKALANDI
Geçtiğimiz hafta Orhangazi'de 3 farklı eve girerek çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4'ü kadın toplam 5 kişi yakalandı.

20 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALDILAR

20 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALDILAR
Alınan bilgilere göre geçen hafta bir eve girerek yaklaşık 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan yine Orhangazi'de 2 farklı eve daha girerek hırsızlık yapıkları belirlenen 5 kişiyi yakalamak için polis çalışma başlatmıştı.

4 KADIN TAKİBE ALINDI

4 KADIN TAKİBE ALINDI
Polis ekipleri Hürriyet Mahallesinde bir vatandaşın dikkati sonrasında fark edilen 4 kadını takibe aldı. Vatandaşın da motosikleti ile otomobilin peşine düşüp takip ettiği zanlılar polis tarafından Hürriyet Mahallesinde gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

GÖZALTINA ALINDILAR
Daha önce hırsızlıktan da sabıkaları bulunan Özlem B. (18), Pınar B.(34), Ebru A.(25) ve Tuğba G.(25) ile beyaz otomobili kullandığı belirlenen Bayram B.(39) polis tarafından gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme sonrasında Ebru A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
bursa orhangazi hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yüzlerini iyiki saklamışsınız yakı merhaba zamanda dışarı çıkar. Rahat hırsızlığa devam ederler
ARKA KAPIDAN ÇIKARLAR HİÇ ŞÜPHEM YOK.
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