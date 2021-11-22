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Kaç maç yok? İşte Fatih Terim'in alacağı ceza

22.11.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 2-1 galip ayrıldığı dev derbide zaman zaman tansiyon yükseldi. Mücadelenin sonunda iki takım futbolcuları gerginlik yaşarken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de oyunun son bölümüde kırmızı kart gördü. Kendisini oyundan atan hakem Halil Umut Meler'e uzun süre sert bir ifadeyle itiraz eden Terim'in ne dediği ortaya çıktı. Peki, Fatih Terim kaç maç ceza alacak? İşte detaylar...

Kaç maç yok? İşte Fatih Terim'in alacağı ceza

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde önce kendi golleri iptal edilip ardından takımı gol yiyince adeta çılgına dönmüştü.Terim, daha önce saha içerisinde topa değip sarı kart görmüş, gol yedikten sonra ise Halil Umur Meler'e ettiği itirazlardan ötürü de oyundan atılmıştı.

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İŞTE ALABİLECEĞİ CEZALAR

Halil Umut Meler'e uzun süre sert bir ifadeyle itiraz eden Terim'in "Yine yaparım! Ne yapacaksın beni mi atacaksın?" cümlelerini kullandığı ortaya çıktı.Terim'in itirazlarını sürdürdüğü görülürken eğer cümleleri içerisinde hakaret varsa ve Meler bu hakareti raporuna yazarsa tecrübeli hoca ağır bir ceza alabilir. Önceki örneklerine göre hakeme hakaret, derecesine ve ağırlığına göre 3 ila 7 maç arasında olabiliyor. Kırmızı kartın cezası da yine 1 veya 2 maç. 68 yaşındaki teknik adamın PFDK'ya sevk edilip bu hafta içinde de cezasının açıklanması bekleniyor.


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