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Kaçak göçmenleri, 'İstanbul' diye Kırıkkale’ye bıraktılar

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YAŞAM  | 03.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren Afganistanlı 13 kaçak göçmen, 'İstanbul'a geldik' denilerek, Kırıkkale'nin Hasandede Köyü'nde otobüsten indirildi. Jandarma, kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Köy muhtarı Hasan Özcan, bu olayın 3'üncü kez meydana geldiğini söyledi.

Kaçak göçmenleri, 'İstanbul' diye Kırıkkale’ye bıraktılar

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen, çalışmak amacıyla Aksaray'dan İstanbul'a gitmeye karar verdi. Bunun için kimliğini bilmedikleri otobüs şoförüyle anlaşan kaçak göçmenler, dün yola çıktı. Kaçak göçmenler, gece saatlerinde, Kırıkkale'nin Hasandede Köyü mevkisinde 'İstanbul'a geldik' denilerek, otobüsten indirildi. Daha sonra şoför otobüsüyle uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Köy sakinleri, kaçak göçmenlerin gece saatlerinde dolaştığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen ekipler, 13 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak Köyü'ndeki sığınma evine götürüldü. Jandarma, olayın ardından kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

"BU OLAY 3. KEZ YAŞANIYOR"

Hasandede Köyü muhtarı Hasan Özcan, bu olayın üçüncü kez yaşandığını söyleyerek, "İnşallah bu son olur. Buraya neden bırakıldığını biz de çözemedik. 3 kere üst üste olmasının tesadüf olmadığına biz kanaat getirdik. Sadece gördüğümüzü jandarmaya haber veriyoruz. Gece buraya bırakıyorlar. 'Burası İstanbul' deyip, bırakıp gidiyorlar" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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