Mynet Trend

Kaçak göçmenleri taşımak için minibüs koltukları sökülmüş

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 26.03.2019 22:42 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin minibüse sığdırılması için minibüsün koltuklarının söküldüğü görüldü.

Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 30 Afganistan, 4 Somali, 4 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polis ekiplerince Varto- Muş karayolu üzerinde yapılan yol kontörülünde durduruldu. Koltukları olmayan bir minibüse sığdırılan 40 göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü aracı ile Muş'a gönderildi. Göçmenlerden biri, kendisinin 350 dolar ödediğini ve diğer arkadaşların ise bin dolar dolayında ödeme yaptığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)


Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
Trafiği tehlikeye attılar,ölümden döndüler! Tehlikeli anlar kameradaTrafiği tehlikeye attılar,ölümden döndüler! Tehlikeli anlar kamerada
Üniversiteli Berfin cinayetinde korkunç ifadeler! 'Hanginizden başlayayım?'Üniversiteli Berfin cinayetinde korkunç ifadeler! 'Hanginizden başlayayım?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş göçmen

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüketici mahkemesinden 'bozuk Land Rover' kararı!

Tüketici mahkemesinden 'bozuk Land Rover' kararı!

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

18 yaşındaki kıza gece kulübünde şırıngalı saldırı

18 yaşındaki kıza gece kulübünde şırıngalı saldırı

Cudi Dağı'nda bulundu! Denizde yaşıyordu, kanıt niteliğinde...

Cudi Dağı'nda bulundu! Denizde yaşıyordu, kanıt niteliğinde...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

'Köyde neredeyse tavuk kalmadı'

'Köyde neredeyse tavuk kalmadı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da otomobile tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Trafiği tehlikeye attılar,ölümden döndüler! Tehlikeli anlar kamerada

Bolu'daki Berfin cinayeti davası

Üniversiteli Berfin cinayetinde korkunç ifadeler! 'Hanginizden başlayayım?'

Erdoğan taraftarın ricasını kırmadı, talimatı verdi

Erdoğan taraftarın ricasını kırmadı, talimatı verdi

AK Partili aday tekerlekli sandalyede miting yaptı!

AK Partili aday tekerlekli sandalyede miting yaptı!

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp AK Parti adayına destek istedi

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

Erdek'te deniz çekilince antik iskele meydana çıktı

Denizin çekilmesiyle ortaya çıktı! Son yılların en büyüğü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.