Kaçak kazı yaparken yakalandı! Savunması şoke etti

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.'nın İznik Boyalıca Mahallesi'ndeki bahçesinde izinsiz kazı yaptığını tespit etti.. İhbarı değerlendiren ekipler, H.H., S.A., F.A. ve A.A.'ya suçüstü yaptı. Operasyonda kazı malzemeleri ve metal dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla malzemelere el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

"TAŞ VARDI, ONU ÇIKARMAK İÇİN KAZIYORDUK"

Şüphelilerden S.A.'nın jandarma ekiplerine ''Taş vardı, onu çıkarmak için kazıyorduk'' dediği öğrenildi. (DHA)

