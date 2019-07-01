Kaçak mezardan boş kundak çıktı

Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda kabirlerin yanındaki boş bir alana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından küçük bir mezar yeri yapıldığını ve baş kısmına da tahtadan mezar taşı konulduğunu gören yetkililer, durumu polise haber verdi.

Mezarlığa gelen polis ekipleri, bebek mezarını andıran küçüklükteki alanın etrafını şeritle kapattı.

Cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesi üzerine mezar yeri görevliler tarafından kazıldı. Kazılan mezardan bebek kundağı şeklinde sarılmış bez çıktı.

BÜYÜ AMAÇLI KOYULMUŞ OLABİLİR



İçerisinde cenin olabileceği düşünülen bezi açan görevliler bezin boş olduğunu saptadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bezin büyü amaçlı konulmuş olabileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

