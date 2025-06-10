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Kaçırdığı penaltı başına bela oldu! Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata'ya ölüm tehditleri yağıyor

İspanya'nın Portekiz ile oynadığı Uluslar Ligi final maçında penaltı kaçıran Alvaro Morata'ya ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Kaçırdığı penaltı başına bela oldu! Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata'ya ölüm tehditleri yağıyor
Berker İşleyen
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, İspanya'yı seri penaltı atışlarında devirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. İspanya adına penaltıyı kaçıran isim Alvaro Morata oldu.

Karşılaşmanın ardından penaltıyı kaçıran Alvaro Morata'ya İspanyol taraftarlar tepki gösterdi.

EŞİ PAYLAŞTI

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Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, ölüm tehdidi aldıklarını açıkladı.

"BİR FUTBOL MAÇI FARKINDA MIYIZ?"

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Alice Campello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bir futbol maçından bahsettiğimizin farkında mıyız?" notunu düştü.

Alice Campello'nun yayınladığı bir mesajda, "Kocanı sokakta görürsem öldüreceğim, nereye gittiğine dikkat etsin. Onu bir an bile yalnız bırakmayacağım. Çocukları da aynı şekilde, hepsini kendi ellerimle öldüreceğim. Umarım kimse sağ kalmaz" ifadelerinin yer aldığı dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Alvaro Morata
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