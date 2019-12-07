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Kaçkar Dağları'nın muhteşem görüntüsü

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.12.2019 15:17 | Son Güncelleme

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaçkarlar, adeta bulut denizini andıran manzarası ile fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikler sunuyor

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkarlar, muhteşem görüntüsü ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kaçkar, birçok yaylaya sahip olmasının yanı sıra 2 bin 500 rakımın üzerine ulaşabilen ve adeta bulut denizini andıran manzarası ile fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikler sunuyor.

Fotoğraf sanatçısı Ali Kemal Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Karadeniz bölgesinin keşfedilmemiş eşsiz güzelliklerini görüntülemeye çalıştığını söyledi.

Çektiği fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü aktaran Atik, "Zaman zaman bu çekimler sırasında zorluklarla karşılaşıyorum. Zor doğa koşullarına rağmen çok güzel görüntüler elde ediyorum. Bazı zamanlar arazide kamp kurarak güzel kareler yakalamaya çalışıyoruz." dedi.

Atik, çektiği görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak bölgenin güzelliklerini tanıtmaya gayret ettiğini belirterek, "İnşallah bölgemiz turizmde hak ettiği yere gelir. Bu anlamda turizme katkı vermeye çalışıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Bu işin birçok zorluğu olmasına rağmen severek yapıyorum." diye konuştu.

Ali Kemal Atik, bölgede kar yağışının ardından çektiği görüntülerin, karın beyazlığına eşlik eden sis bulutları sayesinde kartpostallık manzara ortaya çıkardığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf sanatçısı Ali Kemal Atik Kaçkar Dağları rize

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