Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi

Çıtır çıtır kadayıfın ve muhallebinin eşsiz tatta birleştiği kadayıflı muhallebi, yapılışının kolaylığı nedeniyle de çok tercih edilir. Bu tarif sayesinde aniden geleceğini öğrendiğiniz misafirler için saatlerce düşünmenize gerek kalmaz. En pratik kadayıflı muhallebi tarini sizler için derledik…
Kadayıflı muhallebi, herkesin evde kolaylıkla yapabileceği bir tariftir. Bu yüzden en çok tercih edilen sütlü tatlılardan biridir. Özellikle de Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan bu eşsiz lezzet için gereken süre 20 dakika pişirme, 30 dakika hazırlama olmak üzere toplamda 50 dakikadır. 6-8 kişiliktir.
Muhallebisi için:
Çıtır Çıtır Kadayıflı Muhallebinin Yapılışı
1- Öncelikle 350 gram tel kadayıfı kırın. Daha sonra genişçe bir bir tavaya tereyağını alın. Kısık ateşte erittiğiniz tereyağının üzerine kırdığınız kadayıfı ekleyin. Karışım pembeleşinceye kadar kavurun. Kavurduğunuz kadayıfın üzerine cevizi de ekleyerek tekrar kavurma işlemi yapın son olarak kavrulduktan sonra ocaktan alın.
2- Kadayıflar hazırlandıktan sonra muhallebiyi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Süt, un, mısır nişastası, toz şeker ve yumurta sarısını tencerede karıştırarak pişirin.
Muhallebinin kaynamasını bekleyin. Muhallebi kaynadıktan yaklaşık 3 dakika sonra ocaktan alın ve soğumasını bekleyin. İyice soğuduktan sonra (15-20 dakika bekletebilirsiniz). Soğuyan karışıma muhallebi malzemelerinden eklemediğiniz vanilya ve sıvı kremayı ekleyin. İyice çırpın, mikserden yardım alabilirsiniz. 5 dakika mikserle çırpmak yeterli olacaktır. Karışımın homojen olması gerekiyor, pürüzsüz bir görünümü olmalı.
3- Daha sonra borcama kadayıfların yarısını dökün. Borcamın tabanına güzelce yaymalısınız. Üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün ve en üste de kadayıfların kalan yarısını ekleyin. Bu işlem için dilerseniz kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz.
4- Tatlı oda sıcaklığında bir süre bekletildikten sonra soğuması için buzdolabına kaldırın. Buzdolabında bir süre beklemesi tadının daha güzel olmasını sağlar. Buzdolabından çıkardıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Ayrıca kadayıflı muhallebi tatlısına meyve ekleyerek de ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.
1- Kadayıfların kırılması için derin dondurucuda önceden bekletebilirsiniz. Böylece kadayıflar çok daha kolay kırılır.
2- Cevizi ilave ettikten sonra kadayıfı tencerede bırakırsanız kızarmaya devam eder bu yüzden karıştırmaya devam etmelisiniz ya da bir kaba alarak soğumasını sağlayabilirsiniz.
3- Muhallebide kullanılan yumurta çok fazla koku veya tat vermeyecektir fakat bu konuda hassassanız yumurta eklemeyebilirsiniz.
4- Borcam veya kullandığınız kelepçeli kalıp çok fazla geniş olmamalıdır. Eğer çok geniş olursa muhallebi çok yayılacağı için ince bir kat olacaktır. 30 cm ölçüdeki kalıplar bu tarife uygundur.
5- Bu tarifi hazır kavrulmuş kadayıf ile de hazırlayabilirsiniz. Bunun için kavrulmuş kadayıfı istediğiniz rengi alıncaya kadar kavurmalısınız.
Öneriler
Kadayıflı muhallebi kupta da servis edilebilir. Böylece kolay servis edebilir ya da estetik açıdan daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.
Kadayıflı muhallebiyi krem şantili de yapabilirsiniz. Bunun için sadece krema yerine krem şanti kullanmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz üzerine kaymak ekleyebilirsiniz.
Eğer bu tarifi beğendiyseniz çok benzer malzemelerde estetik görünümlü kadayıflı muhallebi sarmasını da deneyebilirsiniz.
Kadayıf ve muhallebinin muhteşem uyumunu sevenlerin bayılacağı bir diğer tarif kadayıflı muhallebi sarmasıdır. Yapılışı oldukça kolay olan bu tarif, görüntüsü ile de tercih sebebidir.
Kadayıflı Muhallebi Sarması İçin Gerekli Malzemeler
Muhallebisi için
İçi için ceviz veya antep fıstığı kullanabilirsiniz. Dilerseniz üzerini de çikolata sosu veya antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.
Kadayıflı Muhallebi Sarması Yapılışı
1- Önce kadayıfları küçük parçalar halinde kırınız. Daha sonra kadayıfları derin bir tavaya alıp güzelce kavurun. Kadayıflar pembeleşinceye kadar kavurma işlemine devam edin. Kavurduğunuz kadayıfları fırın tepsisine yayarak üzerini güzelce düzeltin.
2- Daha sonra unu tavaya alarak hafifçe kavurun. Kokusu çıkınca ocaktan alarak soğumaya bırakın.
3- Bir tencereye süt, soğuyan kavrulmuş un ve şekeri ekleyerek muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin.
4- Ocaktan aldığınız karışıma tereyağı ve vanilyayı ekleyerek mikser yardımıyla iyice çırpın.
5- Pişen muhallebi biraz soğuduktan sonra kadayıfların üzerine dökün. Kaşık yardımıyla üzerini düzeltip soğumaya bırakın.
6- Soğuyan tatlıyı buzdolabında dinlendirin (4-5 saat). Dinlenen tatlıyı 12 dilim olacak şekilde kesin üzerine ceviz veya antep fıstığı ekleyerek rulo haline getirin.
7- Kadayıflı muhallebi sarmanız hazır, dilerseniz üstünü antep fıstığı veya çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
Bu yazımızda sizlere muhallebi tatlısını, bu tarifle yapabileceğiniz bazı alternatifleri ve kadayıflı muhallebi sarmasının tarifini anlattık. Kadayıflı muhallebi tatlısı gibi gibi lezzetli ve pratik tariflerin sofranıza ortak olmasını isterseniz, diğer tariflerimiz için takipte kalmanızı öneririz. Tarifin sevdiklerinizle en güzel sofralarınıza eşlik etmesi dileğiyle, afiyet olsun.
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