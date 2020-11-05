Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi

Çıtır çıtır kadayıfın ve muhallebinin eşsiz tatta birleştiği kadayıflı muhallebi, yapılışının kolaylığı nedeniyle de çok tercih edilir. Bu tarif sayesinde aniden geleceğini öğrendiğiniz misafirler için saatlerce düşünmenize gerek kalmaz. En pratik kadayıflı muhallebi tarini sizler için derledik…

Kadayıflı Muhallebi Tarifi

Kadayıflı muhallebi, herkesin evde kolaylıkla yapabileceği bir tariftir. Bu yüzden en çok tercih edilen sütlü tatlılardan biridir. Özellikle de Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan bu eşsiz lezzet için gereken süre 20 dakika pişirme, 30 dakika hazırlama olmak üzere toplamda 50 dakikadır. 6-8 kişiliktir.

Kadayıflı Muhallebi Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler

350 gram tel kadayıf

5 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı dövülmüş ceviz

Muhallebisi için:

1 lt süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

200 ml sıvı krema

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

Çıtır Çıtır Kadayıflı Muhallebinin Yapılışı

1- Öncelikle 350 gram tel kadayıfı kırın. Daha sonra genişçe bir bir tavaya tereyağını alın. Kısık ateşte erittiğiniz tereyağının üzerine kırdığınız kadayıfı ekleyin. Karışım pembeleşinceye kadar kavurun. Kavurduğunuz kadayıfın üzerine cevizi de ekleyerek tekrar kavurma işlemi yapın son olarak kavrulduktan sonra ocaktan alın.

2- Kadayıflar hazırlandıktan sonra muhallebiyi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Süt, un, mısır nişastası, toz şeker ve yumurta sarısını tencerede karıştırarak pişirin.

Muhallebinin kaynamasını bekleyin. Muhallebi kaynadıktan yaklaşık 3 dakika sonra ocaktan alın ve soğumasını bekleyin. İyice soğuduktan sonra (15-20 dakika bekletebilirsiniz). Soğuyan karışıma muhallebi malzemelerinden eklemediğiniz vanilya ve sıvı kremayı ekleyin. İyice çırpın, mikserden yardım alabilirsiniz. 5 dakika mikserle çırpmak yeterli olacaktır. Karışımın homojen olması gerekiyor, pürüzsüz bir görünümü olmalı.