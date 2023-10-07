KADER BAĞLARI 2. BÖLÜM! Kader Bağları nerede çekiliyor, yeni bölüm ne zaman? Fox TV yayın akışı

Kader Bağları dizisinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Serkan Çayoğlu, Ayça Ayşin Turan, Arzu Gamze Kılınç ve Alptekin Serdengeçti gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kader Bağları'nın yönetmenliğini de ünlü yönetmen Benal Tairi yapıyor. Dizinin yeni bölümü merak edildi. İşte Kader Bağları yeni bölüm izle ekranı ve Fox TV yayın akışı...

KADER BAĞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Kader Bağları dizisinin ilk bölümleri İzmir'in Çeşme ilçesinde, özellikle Ildır semtinde çekilmiştir.

KADER BAĞLARI 2. BÖLÜM İZLE!

Nişanlanmak üzereyken Sevda'yla karşılaşan Kerem zorlu bir eşiktedir. Sevda'nın beklenmedik talebi Kerem'i zor durumda bırakırken, Nüzhet ve Rana'yı karşısına almak hiç kolay olmaz. Memo yüzünden kovulmak istenen Perihan kocasıyla ilgili korkunç haberi aldığında tehlike çanları çalmaya başlar. Fevziye Aliye'yle büyük sırrını paylaşırken, ailesini karşısına alan Kerem'in aşık olduğu kız merak konusu olur. Kerem Sevda'ya aşık olduğunu ne zamana kadar saklayabilecektir?

KADER BAĞLARI İLK BÖLÜM ÖZETİ

Karadağ'da tanışan Sevda ve Kerem, hayatlarını değiştiren mucizevi bir gün geçirir ve bir sene sonra buluşmak üzere ayrılırlar. Kerem, Osmanlı'ya şehzade yetiştiren bir aileye mensup varlıklı bir gençtir. Sevda ise balıkçılık yapan bir annenin hayatı dolu dolu yaşayan genç kızıdır. Kerem'in halası, babası ve kız kardeşleriyle örülü dünyasında onun üzerine kurulan büyük hayaller vardır. Sevda ise annesi ve küçük kardeşinden oluşan mütevazi küçük dünyasında hayati sorunlarla boğuşmaktadır. Tekrar bir araya gelmeleri imkansız gözükmektedir. Aşkları kaderlerini yenmeye yetecek midir?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Bambaşka Biri

13:45 Hudutsuz Sevda

16:00 Kader Bağları

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

01:45 Kirli Sepeti

04:00 Hudutsuz Sevda

06:15 Kefaret

