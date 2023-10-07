KADER BAĞLARI 2. BÖLÜM! Kader Bağları nerede çekiliyor, yeni bölüm ne zaman? Fox TV yayın akışı

Kader Bağları dizisinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Serkan Çayoğlu, Ayça Ayşin Turan, Arzu Gamze Kılınç ve Alptekin Serdengeçti gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kader Bağları'nın yönetmenliğini de ünlü yönetmen Benal Tairi yapıyor. Dizinin yeni bölümü merak edildi. İşte Kader Bağları yeni bölüm izle ekranı ve Fox TV yayın akışı...
Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Kader Bağları dizisinin ilk bölümleri İzmir'in Çeşme ilçesinde, özellikle Ildır semtinde çekilmiştir.
Nişanlanmak üzereyken Sevda'yla karşılaşan Kerem zorlu bir eşiktedir. Sevda'nın beklenmedik talebi Kerem'i zor durumda bırakırken, Nüzhet ve Rana'yı karşısına almak hiç kolay olmaz. Memo yüzünden kovulmak istenen Perihan kocasıyla ilgili korkunç haberi aldığında tehlike çanları çalmaya başlar. Fevziye Aliye'yle büyük sırrını paylaşırken, ailesini karşısına alan Kerem'in aşık olduğu kız merak konusu olur. Kerem Sevda'ya aşık olduğunu ne zamana kadar saklayabilecektir?
Karadağ'da tanışan Sevda ve Kerem, hayatlarını değiştiren mucizevi bir gün geçirir ve bir sene sonra buluşmak üzere ayrılırlar. Kerem, Osmanlı'ya şehzade yetiştiren bir aileye mensup varlıklı bir gençtir. Sevda ise balıkçılık yapan bir annenin hayatı dolu dolu yaşayan genç kızıdır. Kerem'in halası, babası ve kız kardeşleriyle örülü dünyasında onun üzerine kurulan büyük hayaller vardır. Sevda ise annesi ve küçük kardeşinden oluşan mütevazi küçük dünyasında hayati sorunlarla boğuşmaktadır. Tekrar bir araya gelmeleri imkansız gözükmektedir. Aşkları kaderlerini yenmeye yetecek midir?
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bambaşka Biri
13:45 Hudutsuz Sevda
16:00 Kader Bağları
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
01:45 Kirli Sepeti
04:00 Hudutsuz Sevda
06:15 Kefaret