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Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si Öykü Karayel'in eski aşkı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın başrolü çıktı!

25.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral ve Öykü Karayel'in yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciden büyük ilgi gördü. Dizide hayat verdiği 'Asiye' karakteriyle beğeni toplayan Öykü Karayel'in eski aşkını görenler şaşıp kaldı.

Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si Öykü Karayel'in eski aşkı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın başrolü çıktı!

Kuzey Güney dizisiyle kariyerinde sarsılmaz bir ün yakalayan ünlü oyuncu Öykü Karayel, şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisiyle adından söz ettiriyor. 2018 yılında ünlü şarkıcı Can Bonomo ile dünyaevine giren Öykü Karayel'in eski sevgilisi, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldızı çıktı.

Öykü Karayel, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve şimdilerde Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Barbaros Hayreddin Paşa karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe ile bir dönem büyük bir aşk yaşamıştı.

2015 yılında birlikte olan çiftin pek çok kez ayrıldığı konuşulmuş ancak ikili, her defasında kameralara el ele poz vererek ''Gördüğünüz gibi ayrılmadık'' demişti.


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